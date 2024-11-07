Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Đắk Lắk ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chăm sóc khách hàng cũ là những siêu thị, đại lý đang ký hợp đồng với Công ty
Đi tuyến, tiếp nhận đơn đặt hàng, lên đơn đặt hàng và báo cáo cho quản lý
Theo dõi vận chuyển đơn đặt hàng, là đầu mối liên hệ giữa đại lý và Công ty
Tìm kiếm thêm các đại lý mới, đàm phán, ký hợp đồng.
Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm sales thị trường mảng siêu thị hoặc các ngành nghề liên quan
Có hiểu biết về hệ thống siêu thị, thực phẩm đông lạnh, ngành hàng tiêu dùng nhanh..
Nhanh nhẹn, chủ động , chăm chỉ , biết lắng nghe khách hàng
Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: lương + thưởng kpi 15,000,000 - 20,000,000 VND
Mức lương: lương + thưởng kpi
Chế độ bảo hiểm, Du Lịch
Ngày nghỉ: - Nghỉ tối đa 5 ngày/tháng
Phụ cấp khác :
Công tác phí, tiếp khách,...
Phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn ca,...
Khu vực làm việc: Toàn Quốc
Miền bắc:
Miền Trung:
Miền Nam:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
