Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Đắk Lắk ...và 2 địa điểm khác

Chăm sóc khách hàng cũ là những siêu thị, đại lý đang ký hợp đồng với Công ty

Đi tuyến, tiếp nhận đơn đặt hàng, lên đơn đặt hàng và báo cáo cho quản lý

Theo dõi vận chuyển đơn đặt hàng, là đầu mối liên hệ giữa đại lý và Công ty

Tìm kiếm thêm các đại lý mới, đàm phán, ký hợp đồng.

Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm sales thị trường mảng siêu thị hoặc các ngành nghề liên quan

Có hiểu biết về hệ thống siêu thị, thực phẩm đông lạnh, ngành hàng tiêu dùng nhanh..

Nhanh nhẹn, chủ động , chăm chỉ , biết lắng nghe khách hàng

Mức lương: lương + thưởng kpi 15,000,000 - 20,000,000 VND

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch

Ngày nghỉ: - Nghỉ tối đa 5 ngày/tháng

Phụ cấp khác :

Công tác phí, tiếp khách,...

Phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn ca,...

Khu vực làm việc: Toàn Quốc

