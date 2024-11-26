Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mộc Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 240 Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường kinh doanh kênh GT(spa, gội đầu dưỡng sinh,...)

Liên hệ, chăm sóc khách hàng, tư vấn sản phẩm/dịch vụ và giải quyết các thắc mắc của khách hàng.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng, báo cáo kết quả công việc định kỳ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Không yêu cầu kinh nghiệm nếu có năng lực và đam mê.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao

Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mộc Mai Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và có cơ hội tăng lương theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mộc Mai

