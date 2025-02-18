Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV WEBO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 0 - 0 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV WEBO làm việc tại Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MTV WEBO
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH MTV WEBO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV WEBO

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 6 triệu VND

- 12 triệu VND (Hoa hồng không giới hạn tùy năng lực).

- Lương cứng không phụ thuộc doanh số.

- Hưởng các chế độ theo quy định nhà nước.

- Làm việc giờ hành chính, không phải đi thị trường

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, phát triển lâu dài.

- Được training định kỳ về chuyên môn và các dịch vụ của công ty.

- Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến., Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

- Chăm sóc khách hàng từ Data do công ty cung cấp.
- Tìm kiếm KH mới, phát triển mở rộng nguồn khách hàng.
- Tư vấn và chốt deal dịch vụ Marketing qua các kênh mạng xã hội khác.
- Nắm bắt thông tin và hiểu về sản phẩm của Công ty.
- Đàm phán ký hợp đồng với khách hàng.
- Công việc trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn.
- Thời gian làm việc: 8h - 17h, từ thứ 2 đến thứ 7.
- Địa điểm làm việc: 14 Mỹ Đa Tây 4, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tự tin, hoạt bát, lanh lợi trong giao tiếp.
- Có phương pháp chốt deal hiệu quả
- Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm làm về nhân viên kinh doanh, bán hàng.
- Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm làm về nhân viên kinh doanh, bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH MTV WEBO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6,000 VND - 12,000 VND
Lương cứng: Từ 6,000 VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV WEBO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV WEBO

CÔNG TY TNHH MTV WEBO

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 14 Mỹ Đa Tây 4, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

