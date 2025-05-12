Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DREAM TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 100 Triệu

Mức lương 10 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 56 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Tư vấn cho khách hàng chương trình bảo hiểm nhân thọ và các sản phẩm hữu trí cho người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Sử dụng hệ thống Call-Center tại văn phòng Công ty để liên lạc với khách hàng do công ty cung cấp.

Gọi điện khách hàng mới hoặc khai thác khách hàng cũ, làm việc trực tiếp với các chuyên gia bảo hiểm nhân thọ đang sinh sống tại Mỹ.

Báo cáo kết quả kinh doanh cho cấp quản lý & thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Tuổi từ 22 - 35 tuổi

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần học hỏi, chịu được áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm cao.

Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực bảo hiểm, bất động sản, hoặc đã từng đảm nhiệm vị trí tương đương là một lợi thế

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Đam mê kinh doanh và khao khát có thu nhập cao một cách chủ động.

Có giọng nói dễ thương và rõ ràng.

- Lương cơ bản: 10 triệu + Bonus + Thưởng nóng

- Không giới hạn thu nhập, có thể lên đến 60+++ triệu VND

- Nếu bạn là người sale đạt số KPI trung bình trong công ty, bạn có thể kiếm được 20 triệu/tháng. Nếu thành tích sale tốt hơn, bạn có thể kiếm được số tiền 40 triệu/tháng, nếu KPI bạn vượt trội thì con số này có thể lên đến 60 triệu/tháng.

• Được đào tạo các kỹ năng phát triển bản thân, được training đầy đủ kiến thức về sản phẩm, kỹ năng sales sắc bén từ chuyên gia Hoa Kì.

• Đảm bảo các chế độ lao động theo luật định như BHXH, khám sức khỏe,.v.v.

• Môi trường làm việc theo phong cách Mỹ

• Du lịch trong và ngoài nước hằng năm dành cho Top Sale và hoạt động tập thể khác (teambuilding, YEP, sinh nhật hằng tháng).

• Thưởng tết tháng 13 + thưởng theo doanh số theo năng lực.

