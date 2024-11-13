Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL EXPRESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 đường Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Global Express Việt Nam – nhà cung cấp dịch dịch chuyển phát nhanh quốc tế chuyên nghiệp.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Thực hiện các công việc liên quan của phòng kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh.

có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển phát nhanh là một lợi thế

chăm chỉ, kiên trì.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL EXPRESS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB : 7 triệu + Hoa hồng bán hàng+ thưởng

- Được đóng đầy đủ BHXH, thưởng lễ tết .

-Môi trường làm việc vui vẻ , thoải mái.

-Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7, giờ hành chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL EXPRESS VIỆT NAM

