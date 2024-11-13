Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL EXPRESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL EXPRESS VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 145 đường Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Global Express Việt Nam – nhà cung cấp dịch dịch chuyển phát nhanh quốc tế chuyên nghiệp.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
- Thực hiện các công việc liên quan của phòng kinh doanh
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh.
có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển phát nhanh là một lợi thế
chăm chỉ, kiên trì.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL EXPRESS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB : 7 triệu + Hoa hồng bán hàng+ thưởng
- Được đóng đầy đủ BHXH, thưởng lễ tết .
-Môi trường làm việc vui vẻ , thoải mái.
-Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7, giờ hành chính.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL EXPRESS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
