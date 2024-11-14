Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 479 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên phương án truyền thông, giới thiệu sản phẩm công ty. Hiểu các sản phẩm của công ty, lên content, đăng bài bán sản phẩm
- Tư vấn các sản phẩm của công ty cho khách hàng, làm báo giá sản phẩm, chuẩn bị tài liệu gửi cho khách, thực hiện ký kết hợp đồng
- Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm
- Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, thích công việc kinh doanh, trao đổi khách hàng
- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được training bài bản từ đầu (chấp nhận sinh viên mới ra trường)
- Biết tiếng Trung là một lợi thế (không yêu cầu)
- Độ tuổi: 22 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG: 7M (bao gồm phụ cấp ăn trưa) + Doanh số% + phụ cấp xăng xe hàng tháng (thu nhập 10-15M không giới hạn)
- Hưởng 12 ngày phép năm nguyên lương
- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thoải mái, không áp lực. Sếp vui tính hòa đồng, đồng nghiệp thân thiện
- Được đóng BHXH, hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, đi du lịch hàng năm...
- Xét tăng lương 1-2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: số 479 Minh Khai, Hai Bà Trưng Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

