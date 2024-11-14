Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 479 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Lên phương án truyền thông, giới thiệu sản phẩm công ty. Hiểu các sản phẩm của công ty, lên content, đăng bài bán sản phẩm
- Tư vấn các sản phẩm của công ty cho khách hàng, làm báo giá sản phẩm, chuẩn bị tài liệu gửi cho khách, thực hiện ký kết hợp đồng
- Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm
- Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, thích công việc kinh doanh, trao đổi khách hàng
- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được training bài bản từ đầu (chấp nhận sinh viên mới ra trường)
- Biết tiếng Trung là một lợi thế (không yêu cầu)
- Độ tuổi: 22 tuổi trở lên
Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT Thì Được Hưởng Những Gì
- LƯƠNG: 7M (bao gồm phụ cấp ăn trưa) + Doanh số% + phụ cấp xăng xe hàng tháng (thu nhập 10-15M không giới hạn)
- Hưởng 12 ngày phép năm nguyên lương
- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thoải mái, không áp lực. Sếp vui tính hòa đồng, đồng nghiệp thân thiện
- Được đóng BHXH, hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, đi du lịch hàng năm...
- Xét tăng lương 1-2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT
