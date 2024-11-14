Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 479 Minh Khai, Hai Bà Trưng

- Lên phương án truyền thông, giới thiệu sản phẩm công ty. Hiểu các sản phẩm của công ty, lên content, đăng bài bán sản phẩm

- Tư vấn các sản phẩm của công ty cho khách hàng, làm báo giá sản phẩm, chuẩn bị tài liệu gửi cho khách, thực hiện ký kết hợp đồng

- Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm

- Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, thích công việc kinh doanh, trao đổi khách hàng

- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được training bài bản từ đầu (chấp nhận sinh viên mới ra trường)

- Biết tiếng Trung là một lợi thế (không yêu cầu)

- Độ tuổi: 22 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA WELLDENT Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG: 7M (bao gồm phụ cấp ăn trưa) + Doanh số% + phụ cấp xăng xe hàng tháng (thu nhập 10-15M không giới hạn)

- Hưởng 12 ngày phép năm nguyên lương

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thoải mái, không áp lực. Sếp vui tính hòa đồng, đồng nghiệp thân thiện

- Được đóng BHXH, hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, đi du lịch hàng năm...

- Xét tăng lương 1-2 lần/năm

