Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 05 - TTA Khu liền kề HC Golden City phố Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Khảo sát, Phân tích, đánh giá thị trường, khách hàng đại lý

Lập kế hoạch công tác tuần tháng.

Tiếp cận, giới thiệu, Tư Vấn, Hỗ Trợ, Thuyết Phục, Chốt Sale, bán hàng, thu công nợ.

Phát triển hệ thống đại lý nhượng quyền. quản lý, hỗ trợ hệ thống nhượng quyền vận hàng, kiểm soát tài chính, kiểm kê hàng hóa.

Tư vấn cho ban lãnh đạo ý tưởng phát triển kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam có 01 năm kinh nghiệm sale, bán hàng, tư vấn trở lên

Khả năng gia tiếp tốt, trung thực, nhanh nhẹn

Có am hiểu về ngành thời trang, kinh doanh

Có thể đi công tác tỉnh

Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 – 18 triệu/tháng

Thưởng tết, sinh nhật, nhân viên xuất sắc

Tham gia BHXH đầy đủ, 12 ngày nghỉ phép năm

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân

Phụ cấp: điện thoại, chi phí công tác và có tài xế lái xe công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM

