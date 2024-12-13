Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 05
- TTA Khu liền kề HC Golden City phố Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Khảo sát, Phân tích, đánh giá thị trường, khách hàng đại lý
Lập kế hoạch công tác tuần tháng.
Tiếp cận, giới thiệu, Tư Vấn, Hỗ Trợ, Thuyết Phục, Chốt Sale, bán hàng, thu công nợ.
Phát triển hệ thống đại lý nhượng quyền. quản lý, hỗ trợ hệ thống nhượng quyền vận hàng, kiểm soát tài chính, kiểm kê hàng hóa.
Tư vấn cho ban lãnh đạo ý tưởng phát triển kinh doanh.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam có 01 năm kinh nghiệm sale, bán hàng, tư vấn trở lên
Khả năng gia tiếp tốt, trung thực, nhanh nhẹn
Có am hiểu về ngành thời trang, kinh doanh
Có thể đi công tác tỉnh
Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10 – 18 triệu/tháng
Thưởng tết, sinh nhật, nhân viên xuất sắc
Tham gia BHXH đầy đủ, 12 ngày nghỉ phép năm
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân
Phụ cấp: điện thoại, chi phí công tác và có tài xế lái xe công tác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM
