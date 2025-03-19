Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITECH PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITECH PHARMA
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Xã Đàn, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện gọi điện tư vấn KH và chốt đơn theo data có sẵn.
Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm của công ty.
Triển khai các hoạt động seeding theo hướng dẫn để tìm kiếm data mới.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không nói ngọng, ưu tiên có giọng nói tốt , tự tin trong giao tiếp
Nhanh nhẹn, ham học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITECH PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.500.000- 10.000.000 + Hỗ trợ ăn: 40.000/ ngày + thưởng doanh số + thưởng nóng. Tổng thu nhập 10.000.000 – 20.000.000 / tháng
BHYT, BHXH, Phép năm, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được cung cấp trang thiết bị làm việc .
Được học tập, đào tạo các kiến thức, kĩ năng liên quan đến công việc
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nghành nghề nhiều tiềm năng.
Được tham gia các chương trình liên hoan, du lịch cùng phòng kinh doanh, văn phòng
Được phát triển lên các vị trí cao hơn là nhân viên kinh doanh , quản lý kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, giám đốc kinh doanh…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITECH PHARMA
