Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITECH PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xã Đàn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện gọi điện tư vấn KH và chốt đơn theo data có sẵn.

Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm của công ty.

Triển khai các hoạt động seeding theo hướng dẫn để tìm kiếm data mới.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Không nói ngọng, ưu tiên có giọng nói tốt , tự tin trong giao tiếp

Nhanh nhẹn, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITECH PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.500.000- 10.000.000 + Hỗ trợ ăn: 40.000/ ngày + thưởng doanh số + thưởng nóng. Tổng thu nhập 10.000.000 – 20.000.000 / tháng

BHYT, BHXH, Phép năm, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

Được cung cấp trang thiết bị làm việc .

Được học tập, đào tạo các kiến thức, kĩ năng liên quan đến công việc

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nghành nghề nhiều tiềm năng.

Được tham gia các chương trình liên hoan, du lịch cùng phòng kinh doanh, văn phòng

Được phát triển lên các vị trí cao hơn là nhân viên kinh doanh , quản lý kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, giám đốc kinh doanh…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITECH PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin