Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH JAGUAR QUY NHƠN VIỆT NAM làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH JAGUAR QUY NHƠN VIỆT NAM
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Định: 827 Hùng Vương, Nhơn Phú, TP Quy Nhơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Gọi điện cho khách hàng sale sản phẩm của công ty
Nếu có khách tìm năng sẽ đi thị trường để gặp khách
Đi gặp khách bàn chuyện làm ăn sẽ có quản lý đi cùng để hỗ trợ
Công ty chuyên bên máy nén khí
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH JAGUAR QUY NHƠN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, thưởng theo hiệu quả công việc: Lương cơ bản 4-5tr/tháng + hiệu quả kinh doanh nếu có khách tìm năng + 2% hoa hồng trên tổng bill chưa VAT (1 hợp đồng thường trên 100tr), hỗ trợ xăng xe + Sim điện thoại
Chế độ bảo hiểm đầy đủ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện, thoải mái
Thời gian làm việc giờ hành chính: từ thứ 2 - thứ 7, 8h00-17h00
Chế độ bảo hiểm đầy đủ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện, thoải mái
Thời gian làm việc giờ hành chính: từ thứ 2 - thứ 7, 8h00-17h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JAGUAR QUY NHƠN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI