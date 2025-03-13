Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH JAGUAR QUY NHƠN VIỆT NAM làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: 827 Hùng Vương, Nhơn Phú, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Gọi điện cho khách hàng sale sản phẩm của công ty

Nếu có khách tìm năng sẽ đi thị trường để gặp khách

Đi gặp khách bàn chuyện làm ăn sẽ có quản lý đi cùng để hỗ trợ

Công ty chuyên bên máy nén khí

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH JAGUAR QUY NHƠN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng theo hiệu quả công việc: Lương cơ bản 4-5tr/tháng + hiệu quả kinh doanh nếu có khách tìm năng + 2% hoa hồng trên tổng bill chưa VAT (1 hợp đồng thường trên 100tr), hỗ trợ xăng xe + Sim điện thoại

Chế độ bảo hiểm đầy đủ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện, thoải mái

Thời gian làm việc giờ hành chính: từ thứ 2 - thứ 7, 8h00-17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JAGUAR QUY NHƠN VIỆT NAM

