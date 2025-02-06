Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Á Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Bắc Từ Liêm

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ lễ; tết, thưởng theo quy định. Đánh giá review lương 6 tháng/1 lần Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển nhanh,

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

– Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty;

– Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng;

– Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng;

– Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, phối kết hợp với phòng Kế toán Tài chính hu hồi công nợ;

– Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.... Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.

– Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

– Một số nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng giao.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm trong các ngành bao bì.

– Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc tương đương.

– Nhanh nhẹn, linh hoạt, nhiệt huyết, trung thực và có tinh thần trách nhiệm;

Yêu cầu khác:

– Kỹ năng sử dụng máy tính tốt.

– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

– Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

Tại Công ty CP Á Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Á Long

