Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Catbox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 13h - 17h, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý, chăm sóc khách hàng cũ đã được chuyển

Tìm kiếm và sử dụng nguồn khách hàng của bộ phận Marketing để phát triển khách hàng mới

Đàm phán, thực hiện hợp đồng, hợp tác với khách hàng. Thiết lập mối quan hệ với khách hàng để xây dựng nền tảng.

Tiến hành theo dõi, cập nhật thông tin đơn hàng.

Thu hồi công nợ theo yêu cầu của Công ty đề ra.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của GĐKD

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 6 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương

Ứng viên tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính....

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng - Microsoft Office (Word, Excel, PP)

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, khả năng xử lý tình huống phát sinh.

Nhanh nhẹn, trung thực, cầu tiến và chịu được áp lực công việc.

Mong muốn phát triển kỹ năng cá nhân.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành in ấn, sản xuất

Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 5 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin