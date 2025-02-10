Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Catbox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 13h
- 17h, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Quản lý, chăm sóc khách hàng cũ đã được chuyển
Tìm kiếm và sử dụng nguồn khách hàng của bộ phận Marketing để phát triển khách hàng mới
Đàm phán, thực hiện hợp đồng, hợp tác với khách hàng. Thiết lập mối quan hệ với khách hàng để xây dựng nền tảng.
Tiến hành theo dõi, cập nhật thông tin đơn hàng.
Thu hồi công nợ theo yêu cầu của Công ty đề ra.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của GĐKD
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 6 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương
Ứng viên tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính....
Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng - Microsoft Office (Word, Excel, PP)
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, khả năng xử lý tình huống phát sinh.
Nhanh nhẹn, trung thực, cầu tiến và chịu được áp lực công việc.
Mong muốn phát triển kỹ năng cá nhân.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành in ấn, sản xuất
Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 5 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
