Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 8h30
- 17h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tiếp nhận thông tin từ phòng Marketing, hỗ trợ tư vấn, cskh
Liên hệ gặp gỡ với khách hàng tìm hiểu nhu cầu
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, tâm lý/thị hiếu khách hàng
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh, khiếu nại, giải đáp thắc mắc của khách hàng
Giám sát, theo dõi, xử lý khiếu nại của khách hàng
Liên hệ KH thu tiền các đợt thanh toán,..
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, MKT, BĐS, Kiến trúc,…
Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, phát hiện và xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh
Thành thạo tin học văn phòng, word, excel
Có khả năng làm việc độc lập, teamwork
Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng: 6 - 11 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
