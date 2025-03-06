Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8h30 - 17h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin từ phòng Marketing, hỗ trợ tư vấn, cskh

Liên hệ gặp gỡ với khách hàng tìm hiểu nhu cầu

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, tâm lý/thị hiếu khách hàng

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh, khiếu nại, giải đáp thắc mắc của khách hàng

Giám sát, theo dõi, xử lý khiếu nại của khách hàng

Liên hệ KH thu tiền các đợt thanh toán,..

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, MKT, BĐS, Kiến trúc,…

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, phát hiện và xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh

Thành thạo tin học văn phòng, word, excel

Có khả năng làm việc độc lập, teamwork

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng: 6 - 11 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

