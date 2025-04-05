Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Luna Award Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng đúng thời hạn.

Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động, nhiệt tình.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có laptop.

Tại Công Ty TNHH Luna Award Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn upto 20 triệu.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và sản phẩm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Luna Award Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin