Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương, p. Dĩ An, Dĩ An, Hồ Chí Minh, Thị xã Dĩ An

- Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng mới, gặp gỡ tư vấn và giới thiệu sản phẩm báo giá mà công ty đang kinh doanh với khách hàng

- Tìm hiểu phân tích và nghiên cứu thị trường, mục tiêu, các dự án tiềm năng về sản phẩm của doanh nghiệp đang kinh doanh

- Thiết lập mục tiêu, xây dựng và phát triển các dự án nhằm đưa sản phẩm của công ty tới nhiều người tiêu dùng hơn

- Lên kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng phát triển thương hiệu cũng như doanh số công ty đặt cho bộ phận

- Đánh giá tiềm năng của thị trường nhằm xây dựng và định hướng các chính sách phát triển thị trường phù hợp với nhu cầu hiện tại và tương lai

- Kết hợp với các bộ phận kinh doanh, marketing thực hiện kế hoạch phát triển thị trường như khuyến mại, sự kiện, trưng bày hội chợ, …

- Quản lý, chăm sóc khách hàng được phân công theo tuyến chỉ định

- Nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phầm, thời gian giao hàng và các vấn đề sau khi bán hàng.

Theo dõi đơn hàng, hợp đồng, quản lý, hỗ trợ phòng kế toán đôn đốc công nợ.

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh,… và các chuyên ngành có liên quan khác;

- Có kinh nghiệm phụ trách kinh doanh thị trường bán lẻ, am hiểu thị trường kinh doanh tôn, sắt thép;

- Biết đọc bản vẽ, làm card và có bằng lái xe B2 trở lên là một lợi thế;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương theo doanh số thỏa thuận khi đi phỏng vấn (Giao động từ 10 - 25 triệu);

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy định pháp luật;

- Được thưởng các dịp lễ, tết;

- Được tham gia các hoạt động teambulding, thể thao, liên hoan, sinh nhật....;

- Được đào tạo và có thể trở thành nhân viên kinh doanh chính thức trong tương lai;

- Được làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat

