Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yingke Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Khu Him Lam Green Park, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

-Mô tả công việc:

+ Quán triệt và triển khai thực hiện chiến lược của công ty trong khu vực, chịu trách nhiệm quảng bá và tiếp thị các sản phẩm của công ty, phân tích thị trường để có thể xây dựng các chiến lược tiếp thị tương ứng;

+ Khám phá cơ hội thị trường, thực hiện mở rộng thị trường tại địa phương, tiến hành phân tích tệp khách hàng trong ngành và quản lý bán hàng có hệ thống, chăm sóc những khách hàng tiềm năng, xác định những vấn đề vướng mắc của khách hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng;

+ Thông thạo việc đấu thầu và đàm phán kinh doanh, có thể triển khai các hạng mục của dự án một cách độc lập, trực tiếp phụ trách việc theo dõi khách hàng và hoàn thiện hiệu quả bán hàng nhằm đạt được các nhiệm vụ kinh doanh tại khu vực công ty giao phó;

+ Phát triển các kênh tương tác và thiết lập các mối quan hệ hợp tác trong khu vực;

+ Tìm hiểu thông tin thị trường và các cơ hội hợp tác kinh doanh, kịp thời chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan trong công ty, kết hợp với các bộ phận liên quan trong công tác quảng bá thương hiệu tại khu vực;

- Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6 (Nghỉ thứ 7, CN), có thể tăng ca thứ 7 nếu tiến độ dự án gấp.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có kinh nghiệm tiếp thị khách hàng lớn KA, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh liên quan đến chất bán dẫn, điện tử, năng lượng mới và các nhà máy sản xuất chế tạo khác của Đài Loan;

+ Ưu tiên người có tệp khách hàng cao cấp trong ngành và có nguồn khách hàng trung cấp trở lên;

+ Có năng lực giao tiếp tốt với khách hàng, khả năng vận hành dự án, năng lực quy hoạch khu vực và khả năng phát triển thị trường, thành thạo quy trình kinh doanh theo dự án và giao tiếp tốt với các khách hàng lớn, ngoài ra đã có thoả thuận dự án thành công với giá trị hơn 5 triệu tệ;

+ Ưu tiên ứng viên chuyên ngành HVAC hoặc điều khiển tự động, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành liên quan;

+ Tính cách vui vẻ, tự tin, yêu thích công việc tiếp thị bán hàng, thường xuyên đi công tác.

Tại Công Ty TNHH Yingke Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước. Trợ cấp ăn trưa, công tác phí (nếu có).

+ Được đào tạo cơ bản về giải pháp tiết kiệm năng lượng – công nghệ mới ứng dụng AI.

+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao sáng tạo.

+ Thu nhập hấp dẫn: Lương theo năng lực + ứng viên có tiếng Trung hoặc tiếng Anh tốt có thể đề xuất trực tiếp khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yingke Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin