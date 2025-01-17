Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Kim Long làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - SH42 Centa City, KCN VSIP Từ Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, phân tích và liên tục cập nhật thông tin các dự án BĐS hàng ngày.

Nhận dạng và cập nhật danh sách khách hàng tiềm năng thông qua các kênh: Website, Đăng tin, Chạy quảng cáo, Gọi điện,...

Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng dòng sản phẩm mà khách hàng đang quan tâm thuộc các dự án mà công ty đang triển khai.

Hỗ trợ khách hàng kí hợp đồng và theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng.

Phối hợp cùng các bộ phận liên quan thực hiện các giao dịch Bất động sản: dẫn khách đi tham quan dự án, đặt cọc, công chứng,.....

Thực hiện những công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích và có tinh thần cầu tiến với lĩnh vực tư vấn kinh doanh Bất Động Sản.

Có tinh thần học hỏi, muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.

Luôn chủ động để đạt được mục tiêu đề ra trong tháng.

Có laptop riêng để đáp ứng các yêu cầu trực tiếp liên quan đến công việc.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Kim Long Thì Được Hưởng Những Gì

• Hoa hồng cao/giao dịch .

• Thưởng Game

• Hỗ trợ Marketing/ Telesales

• Được đào tạo bài bản kiến thức sản phẩm, thị trường

• Được đào tạo chuyên sâu tất cả các kỹ năng khai thác, chăm - chốt khách hàng.

• Môi trường thân thiện, gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Kim Long

