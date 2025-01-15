Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM
- Bắc Ninh: Lương cứng + phụ cấp + hoa hồng 1
- 5% doanh thu bán hàng; Đóng BHXH, BHTN đầy đủ; Phụ cấp ăn uống, điện thoại, xăng xe đi lại; Trợ cấp hiếu hỉ, thưởng lễ tết, liên hoan,…, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 6 Triệu
Thực hiện, tìm kiếm khách hàng
Gặp trực tiếp khách hàng tư vấn giải pháp, chào sản phẩm, đàm phán bán hàng.
Cập nhật thông tin khách hàng thường xuyên, ký hợp đồng mua bán, tiếp nhận và xử lý đơn hàng của khách hàng, theo dõi đơn đặt hàng, quá trình giao hàng, thu hồi công nợ.
Làm báo cáo doanh thu và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế;
Nhiệt tình, trung thực, yêu thích công việc kinh doanh;
Có smartphone và phương tiện đi lại.
Ưu tiên: Ứng viên có bằng lái xe ô tô/ Thông thạo tiếng Trung.
Tại CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI