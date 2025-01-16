Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yingke Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Khu Him Lam Green Park, Phường Đại Phúc,, Thành phố Bắc Ninh

+ Phụ trách dịch thuật và kiểm tra hợp đồng thương mại, tài liệu thị trường sang tiếng Việt;

+ Quản lý việc đăng ký nhân sự tại văn phòng và công trường, xử lý các thủ tục liên quan đến visa, an toàn lao động, và các giấy tờ khác;

+ Đầu mối liên hệ với trụ sở chính để hỗ trợ mua sắm vật liệu cần thiết tại Việt Nam;

+ Hỗ trợ công tác hành chính cho nhân sự làm việc tại Việt Nam;

+ Phối hợp làm việc với luật sư và công ty kế toán tại Việt Nam.

- Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6 (Nghỉ thứ 7, CN), có thể tăng ca thứ 7 nếu tiến độ dự án gấp.

+ Sử dụng tốt tiếng Trung và/hoặc tiếng Anh làm ngôn ngữ làm việc;

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trợ lý, có kỹ năng tổ chức và phối hợp tốt, giao tiếp hiệu quả;

+Có khả năng viết tốt, có thể dịch thuật hoặc hiệu đính các tài liệu quan trọng.

Tại Công Ty TNHH Yingke Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước. Trợ cấp ăn trưa, công tác phí (nếu có).

+ Được đào tạo cơ bản về giải pháp tiết kiệm năng lượng – công nghệ mới ứng dụng AI.

+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao sáng tạo.

+ Thu nhập hấp dẫn: Lương theo năng lực+ hoa hồng dự án (trao đổi cụ thểkhi phỏng vấn).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yingke Việt Nam

