Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yingke Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Yingke Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công Ty TNHH Yingke Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Yingke Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Khu Him Lam Green Park, Phường Đại Phúc,, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

+ Phụ trách dịch thuật và kiểm tra hợp đồng thương mại, tài liệu thị trường sang tiếng Việt;
+ Quản lý việc đăng ký nhân sự tại văn phòng và công trường, xử lý các thủ tục liên quan đến visa, an toàn lao động, và các giấy tờ khác;
+ Đầu mối liên hệ với trụ sở chính để hỗ trợ mua sắm vật liệu cần thiết tại Việt Nam;
+ Hỗ trợ công tác hành chính cho nhân sự làm việc tại Việt Nam;
+ Phối hợp làm việc với luật sư và công ty kế toán tại Việt Nam.
- Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6 (Nghỉ thứ 7, CN), có thể tăng ca thứ 7 nếu tiến độ dự án gấp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Sử dụng tốt tiếng Trung và/hoặc tiếng Anh làm ngôn ngữ làm việc;
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trợ lý, có kỹ năng tổ chức và phối hợp tốt, giao tiếp hiệu quả;
+Có khả năng viết tốt, có thể dịch thuật hoặc hiệu đính các tài liệu quan trọng.

Tại Công Ty TNHH Yingke Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước. Trợ cấp ăn trưa, công tác phí (nếu có).
+ Được đào tạo cơ bản về giải pháp tiết kiệm năng lượng – công nghệ mới ứng dụng AI.
+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao sáng tạo.
+ Thu nhập hấp dẫn: Lương theo năng lực+ hoa hồng dự án (trao đổi cụ thểkhi phỏng vấn).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yingke Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Yingke Việt Nam

Công Ty TNHH Yingke Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 09, Tầng 12A, Tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

