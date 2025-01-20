Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Gia Bình Bắc Ninh, Việt Nam

- Quế Võ, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Khi trở thành Nhân viên tư vấn tín dụng (kênh trả góp), bạn được sử dụng những kỹ năng giao tiếp khéo léo của mình để tìm hiểu nguyện vọng của Khách hàng. Cùng với những hiểu biết về sản phẩm cho vay trong quá trình được đào tạo tại công ty, bạn sẽ có kiến thức sau đào tạo để tư vấn chính xác những sản phẩm kèm lãi suất phù hợp theo nhu cầu của Khách và đồng thời làm hồ sơ trả góp khi Khách hàng chấp thuận.
Khi khách hàng đã được duyệt hồ sơ vay, bạn chủ động quản lý danh sách khách hàng, chăm sóc và hỗ trợ họ đầy đủ thông tin đóng phí định kỳ hằng tháng
Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng, qua đó bạn sẽ được nguồn khách hàng mới qua việc giới thiệu từ khách hàng cũ
Bạn phải đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh và quản lý các chỉ số rủi ro hợp đồng
Thực hiện các báo các hằng ngày/ tuần/ tháng hoặc định kỳ theo quy định
Với phương châm Khách hàng là ưu tiên số một, sự thân thiện, thấu hiểu kèm theo đó là một nụ cười tươi, thân thiện sẽ luôn đồng hành với bạn trong suốt khoảng thời gian làm việc tại HD SAISON.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên;
Có ưu thế về ngoại hình;
Có đam mê với công việc bán hàng, tiếp xúc và chăm sóc khách hàng;
Kỹ năng giao tiếp, vui vẻ, hòa đồng;
Khả năng làm việc dưới áp lực cao;
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính hoặc ngành bán lẻ là một lợi thế.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương;
Ký hợp đồng lao động chính thức;
Cam kết lương tháng 13, thưởng, phụ cấp theo từng vị trí;
15 ngày phép năm & 01 ngày lễ Giáng sinh;
Chương trình Chăm sóc sức khỏe định kỳ;
Ghi nhận, đánh giá thành tích thường xuyên và thưởng theo năng lực;
Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

