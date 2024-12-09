Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thang máy Miền Trung làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - 775 Nguyễn Trãi, P Phú Sơn Tp Thanh Hoá., Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 5 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường.

Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Điều hòa và tư vấn giải pháp phù hợp với các công trình của Khách hàng.

Lập kế hoạch công việc và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần, hàng tháng.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

Lập đơn hàng, theo dõi báo giá thiết kế và triển khai các đơn đặt hàng theo quy trình.

Thực hiện các công việc dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc kinh doanh

Có khả năng giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý nhu cầu của khách hàng tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, năng nổ trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Có khả năng xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả.

Tại Công ty cổ phần thang máy Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát của công ty.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thang máy Miền Trung

