Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH HỌ NGUYỄN AUTO CARE làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số. Được đào tạo về kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Cơ hội thăng tiến trong công việc., Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn sản phẩm:

Bán hàng và chăm sóc khách hàng

Cập nhật thông tin sản phẩm:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Hiểu biết cơ bản về ô tô và các phụ kiện nội thất (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành).

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng và các nền tảng mạng xã hội.

Ưa nhìn, cao 1,6m trở lên, dưới 30 tuổi

Tại HỘ KINH DOANH HỌ NGUYỄN AUTO CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH HỌ NGUYỄN AUTO CARE

