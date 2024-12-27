Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH HỌ NGUYỄN AUTO CARE làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH HỌ NGUYỄN AUTO CARE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số. Được đào tạo về kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Cơ hội thăng tiến trong công việc., Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn sản phẩm:
Bán hàng và chăm sóc khách hàng
Cập nhật thông tin sản phẩm:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Hiểu biết cơ bản về ô tô và các phụ kiện nội thất (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành).
Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng và các nền tảng mạng xã hội.
Ưa nhìn, cao 1,6m trở lên, dưới 30 tuổi
Hiểu biết cơ bản về ô tô và các phụ kiện nội thất (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành).
Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng và các nền tảng mạng xã hội.
Ưa nhìn, cao 1,6m trở lên, dưới 30 tuổi
Tại HỘ KINH DOANH HỌ NGUYỄN AUTO CARE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Lương cứng: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH HỌ NGUYỄN AUTO CARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI