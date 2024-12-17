Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ
- Thanh Hóa:
- 84R Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Hoàn thành chỉ tiêu mà cấp trên trực tiếp giao phó về doanh số, hiệu quả công việc...
- Tìm kiếm khách hàng mới bằng nhiều phương tiện.
- Tư vấn, cung cấp thông tin cho khách hàng mới nhằm tạo mọi điều kiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty.
- Theo dõi hồ sơ, chăm sóc khách hàng đã ký kết hợp đồng.
- Thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ định của Trưởng phòng Kinh doanh và Ban Giám đốc.
- Chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ít nhất trung học phổ thông.
- Kinh nghiệm 2 năm trong mảng sales
- Khả năng làm việc độc lập, nhanh nhạy, tự tạo động lực.
- Nhiệt tình, chịu khó trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng theo hiệu suất năm
- Lộ trình thăng tiến lên trưởng nhóm/ trưởng phòng
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
- Các quyền lợi khác theo quy định của công ty: du lịch, nghỉ lễ, nghỉ phép, hiếu, hỷ,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
