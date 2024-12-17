Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- 84R Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Hoàn thành chỉ tiêu mà cấp trên trực tiếp giao phó về doanh số, hiệu quả công việc...
- Tìm kiếm khách hàng mới bằng nhiều phương tiện.
- Tư vấn, cung cấp thông tin cho khách hàng mới nhằm tạo mọi điều kiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty.
- Theo dõi hồ sơ, chăm sóc khách hàng đã ký kết hợp đồng.
- Thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ định của Trưởng phòng Kinh doanh và Ban Giám đốc.
- Chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25 - 35.
- Tốt nghiệp ít nhất trung học phổ thông.
- Kinh nghiệm 2 năm trong mảng sales
- Khả năng làm việc độc lập, nhanh nhạy, tự tạo động lực.
- Nhiệt tình, chịu khó trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 triệu => 15 triệu
- Thưởng theo hiệu suất năm
- Lộ trình thăng tiến lên trưởng nhóm/ trưởng phòng
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
- Các quyền lợi khác theo quy định của công ty: du lịch, nghỉ lễ, nghỉ phép, hiếu, hỷ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 84R Nguyễn Đình Chiểu, P Dakao, Quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

