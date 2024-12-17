Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - 84R Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Hoàn thành chỉ tiêu mà cấp trên trực tiếp giao phó về doanh số, hiệu quả công việc...

- Tìm kiếm khách hàng mới bằng nhiều phương tiện.

- Tư vấn, cung cấp thông tin cho khách hàng mới nhằm tạo mọi điều kiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty.

- Theo dõi hồ sơ, chăm sóc khách hàng đã ký kết hợp đồng.

- Thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ định của Trưởng phòng Kinh doanh và Ban Giám đốc.

- Chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25 - 35.

- Tốt nghiệp ít nhất trung học phổ thông.

- Kinh nghiệm 2 năm trong mảng sales

- Khả năng làm việc độc lập, nhanh nhạy, tự tạo động lực.

- Nhiệt tình, chịu khó trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 triệu => 15 triệu

- Thưởng theo hiệu suất năm

- Lộ trình thăng tiến lên trưởng nhóm/ trưởng phòng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

- Các quyền lợi khác theo quy định của công ty: du lịch, nghỉ lễ, nghỉ phép, hiếu, hỷ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.