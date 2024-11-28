Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thang máy Miền Trung làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Đến 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần thang máy Miền Trung
Mức lương
Đến 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa:
- E13 LK9 Khu ĐTM Đông Sơn, P. An Hưng, TP. Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 5 Triệu
Tìm kiếm, phát triển khách hàng và tư vấn sản phẩm về mảng thang máy và truyền thông thang máy tòa nhà
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật
Nhanh nhẹn, chịu khó, kỹ năng giao tiếp tốt với tất cả mọi người
Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt
Yêu thích công việc kinh doanh
Tại Công ty cổ phần thang máy Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau 3 tháng thực tập
Được thưởng doanh số hàng tháng/quý/năm nếu doanh số bán hàng vượt chỉ tiêu
Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động
Được đào tạo kiến thức về sản phẩm và bán hàng
Có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn trong công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thang máy Miền Trung
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
