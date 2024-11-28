Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thang máy Miền Trung làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Đến 5 Triệu

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - E13 LK9 Khu ĐTM Đông Sơn, P. An Hưng, TP. Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, phát triển khách hàng và tư vấn sản phẩm về mảng thang máy và truyền thông thang máy tòa nhà

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật

Nhanh nhẹn, chịu khó, kỹ năng giao tiếp tốt với tất cả mọi người

Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt

Yêu thích công việc kinh doanh

Tại Công ty cổ phần thang máy Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau 3 tháng thực tập

Được thưởng doanh số hàng tháng/quý/năm nếu doanh số bán hàng vượt chỉ tiêu

Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động

Được đào tạo kiến thức về sản phẩm và bán hàng

Có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thang máy Miền Trung

