Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
- Thanh Hóa:
- xã Thạch Quãng, Thạch Thành, Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Theo dõi việc xuất nhập & sắp đặt, trưng bày hàng hóa tại hệ thống khách hàng.
Triển khai các chương trình khuyến mãi, promotion, chăm sóc khách hàng...
Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có.
Chăm sóc khách hàng đang có theo tuyến trên khu vực phụ trách.
Đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu doanh số công ty đưa ra.
Đảm bảo tình hình hàng hoá tại khách hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng để phục vụ buôn bán.
Theo sát các vấn đề hàng trưng bày và hàng cận Date.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.
Chịu khó, tận tụy trong công việc
Thông thạo địa hình
Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
