Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - xã Thạch Quãng, Thạch Thành, Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Theo dõi việc xuất nhập & sắp đặt, trưng bày hàng hóa tại hệ thống khách hàng.

Triển khai các chương trình khuyến mãi, promotion, chăm sóc khách hàng...

Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có.

Chăm sóc khách hàng đang có theo tuyến trên khu vực phụ trách.

Đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu doanh số công ty đưa ra.

Đảm bảo tình hình hàng hoá tại khách hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng để phục vụ buôn bán.

Theo sát các vấn đề hàng trưng bày và hàng cận Date.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhiệt tình, trung thực và mong muốn gắn bó với công việc Kinh doanh.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.

Chịu khó, tận tụy trong công việc

Thông thạo địa hình

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực A An Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

