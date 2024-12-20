Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại du lịch ODG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng: Xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng mục tiêu cho từng sản phẩm du lịch (Combo du lịch, Tour Trong nước, Tour nước ngoài, Voucher khách sạn, du thuyền, vé máy bay...), sử dụng các nền tảng truyền

thông (Facebook, Zalo, Tiktok, email marketing) và tham gia sự kiện du lịch để mở rộng mạng lưới khách hàng.

• Tư vấn khách hàng: Tư vấn sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu và ngân sách khách hàng, đề xuất các chương trình ưu đãi, giải quyết thắc mắc và tình huống từ chối.

• Chăm sóc khách hàng: Xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng, giữ liên lạc và ghi nhận phản hồi sau chuyến đi để cải thiện dịch vụ và duy trì mối quan hệ lâu dài.

• Phát triển quan hệ: Tạo và quản lý nội dung quảng bá tour trên mạng xã hội, chăm sóc nhóm/diễn đàn khách hàng, tổ chức livestream, buổi tư vấn trực tiếp để nâng cao nhận diện thương hiệu.

• Phối hợp triển khai dịch vụ: Làm việc với bộ phận điều hành để đảm bảo dịch vụ diễn ra suôn sẻ, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện dịch vụ và xử lý tình huống phát sinh.

• Đạt mục tiêu doanh số: Xây dựng kế hoạch và đề ra mục tiêu doanh số, phân tích thị trường và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

• Quản lý hợp đồng và công nợ: Soạn thảo hợp đồng, theo dõi công nợ và phối hợp với kế toán để đảm bảo thanh toán đúng hạn

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam, Nữ Độ tuổi 23 - 34 tuổi

Bằng cấp Cao đẳng, đại học (ưu tiên ứng viên có bằng cấp liên quan tới lĩnh vực du lịch)

Kinh nghiệm

• Có kinh nghiệm ở vị trí Sales hoặc Điều hành ở Công ty Du lịch từ 1 năm trở lên

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tour Outbound

Kiến thức

• Hiểu biết đa dạng các sản phẩm du lịch như vé máy bay, khách sạn, du thuyền, combo du lịch, tour trọn gói (tour nội địa, tour outbound)

Kỹ năng

• Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, làm việc đội nhóm

• Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, Email)

• Biết cơ bản các kỹ năng: thiết kế với canvas, chỉnh sửa ảnh/video, sử dụng phần mềm Chat GPT giúp tăng hiệu suất làm việc

• Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản (nghe - nói - đọc - viết)

• Sử dụng mạng xã hội: Facebook, Zalo, Tiktok

Tính cách

• Chủ động trong công việc, chủ động học hỏi những kiến thức, kỹ năng mới

• Có trách nhiệm cao, luôn tận tâm với khách hàng và đồng nghiệp

• Đam mê du lịch, sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

Công cụ dụng cụ

• Có laptop đang sử dụng tốt mang đi làm (công ty sẽ cấp điện thoại và sim điện thoại/ zalo)

Tại Công ty TNHH thương mại du lịch ODG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

• Lương cơ bản: 6,000,000 - 10,100,000 đồng/ tháng

•Thưởng: hoa hồng doanh số

• Phụ cấp xăng xe & ăn trưa 450,000 đồng/ tháng (nhà xa trên 10km phụ cấp thêm 150.000 đồng), cước điện thoại: nhận phụ cấp theo nhu cầu sử dụng thực tế

Phúc lợi

• Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước (đóng BHXH ngay khi ký hợp đồng chính thức)

• Nghỉ phép 12 ngày/ năm, nghỉ Lễ Tết 11 ngày/ năm theo quy định của pháp luật

• Nghỉ cuối tuần 1.5 ngày/ tuần, giảm giờ làm việc chỉ còn 7,5 tiếng/ ngày

• Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi, hưởng chế độ làm việc chỉ 6,5 tiếng/ ngày

• Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/năm (áp dụng với nhân viên đã làm việc tại công ty từ 1 năm trở lên)

• Thưởng các ngày lễ lớn trong năm (Tết Dương lịch, 30/4-1/5, 2/9)

• Thưởng hiệu quả kinh doanh sau khi kết thúc năm tài chính (nhận thưởng vào trước Tết âm lịch, mức thưởng tuỳ theo kết quả hoạt động kinh doanh)

• Thưởng du lịch 1 lần/ năm (mức thưởng tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh)

Cơ hội phát triển

• Cơ hội phát triển lên vị trí quản lý trong doanh nghiệp

• Môi trường học tập liên tục giúp bạn có thêm động lực để học tập phát triển bản thân mỗi ngày

• Cơ hội được được tham gia vào các chuyến khảo sát du lịch miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại du lịch ODG

