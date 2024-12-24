Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- Số 3 ngõ 4 phố Hàm Nghi|Hải Dương|Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển quan hệ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 22 đến 40 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kỹ thuật.....
- Đam mê, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc
- Được đào tạo bài bản về kiến thức và nghiệp vụ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale thị trường
- Có bằng lái xe ô tô (đối với ứng viên khu vực Hà Nội), có thể đi công tác dài ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (lương cứng + phụ cấp) + thưởng doanh số tổng thu nhập upto 25.000.000 vnd
Hưởng chế độ công tác phí và các chế độ khác theo quy định của Công ty
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được tham gia các khóa đào tạo định hướng, phát triển năng lực cá nhân
Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá
Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 03, Lô TT04, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 4, Phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

