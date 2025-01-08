Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: Số 15 Phan Chu Trinh
- Phường Điện Biên
- TP Thanh Hóa, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Phụ trách các sự kiện diễn ra tại Khách sạn: Tiệc, Hội nghị, Hội thảo....
Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn, bán dịch vụ, thanh toán và CSKH
Triển khai các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo
Phát triển thị trường
Phụ trách đặt phòng, đặt, triển khai và làm hồ sơ thanh toán với khách hàng
Chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam nữ tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, yêu thích kinh doanh.
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng làm việc ở vị trí tương đương tại các khách sạn hoặc các Công ty Du lịch trở lên là một lợi thế
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
Am hiểu các dịch vụ của khách sạn là một lợi thế.
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng làm việc ở vị trí tương đương tại các khách sạn hoặc các Công ty Du lịch trở lên là một lợi thế
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
Am hiểu các dịch vụ của khách sạn là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng + Thưởng ( 6tr5 - 10tr)
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.
Mức lương: hỗ trợ lương cứng và thu nhập theo % Doanh số theo tháng/quý/năm
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Du lịch hàng năm
Các chế độ khác: thưởng, phúc lợi, BHXH theo quy định chung
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.
Mức lương: hỗ trợ lương cứng và thu nhập theo % Doanh số theo tháng/quý/năm
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Du lịch hàng năm
Các chế độ khác: thưởng, phúc lợi, BHXH theo quy định chung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI