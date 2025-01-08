Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Số 15 Phan Chu Trinh - Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phụ trách các sự kiện diễn ra tại Khách sạn: Tiệc, Hội nghị, Hội thảo....

Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn, bán dịch vụ, thanh toán và CSKH

Triển khai các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo

Phát triển thị trường

Phụ trách đặt phòng, đặt, triển khai và làm hồ sơ thanh toán với khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, yêu thích kinh doanh.

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng làm việc ở vị trí tương đương tại các khách sạn hoặc các Công ty Du lịch trở lên là một lợi thế

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt

Am hiểu các dịch vụ của khách sạn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Thưởng ( 6tr5 - 10tr)

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.

Mức lương: hỗ trợ lương cứng và thu nhập theo % Doanh số theo tháng/quý/năm

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Du lịch hàng năm

Các chế độ khác: thưởng, phúc lợi, BHXH theo quy định chung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG

