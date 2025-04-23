Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Alo360.com làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 131 Trần Huy Liệu, phường 8, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Alo360 cần tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án sản phẩm Màn hình hiển thị, Tivi với yêu cầu như sau:

• Mở rộng thị trường khách hàng, đối tác doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Màn hình hiển thị, Tivi

• Bán hàng qua kênh thương mại, doanh nghiệp, trường học, dự án (B2B)

• Quản lý, chăm sóc, tạo mối quan hệ với khách hàng hiện có

• Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung

• Triển khai kế hoạch và giám sát chặt chẽ để đảm bảo kết quả công việc

• Mở rộng các mối quan hệ với khách hàng và duy trì quan hệ với khách hàng thường xuyên

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng mảng thiết bị tin học, điện tử, giáo dục

• Có khả năng đi công tác ở các tỉnh miền Trung theo yêu cầu

• Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán

• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

• Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Alo360.com Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Alo360.com

