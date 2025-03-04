Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 142/9 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Giới thiệu sản phẩm kinh doanh:

CENLAB – Phần mềm quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý phòng thí nghiệm

CENLAB – Phần mềm quản lý hệ thống tài liệu, hồ sơ của doanh nghiệp

Giới thiệu về khách hàng:

Đối tượng khách hàng chính là các doanh nghiệp có vị thế trong xã hội, tập trung vào các khách hàng có brand lớn, chuỗi, tập đoàn hoặc các cơ quan nhà nước

- Khai thác, phân tích nhu cầu, hiện trạng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của khách hàng.

- Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ triển khai xây dựng, trình bày, thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng mua/thuê các giải pháp phần mềm.

- Đề xuất giải pháp phần mềm phù hợp với hiện trạng của doanh nghiệp.

- Thực hiện báo giá, chốt hợp đồng với khách hàng.

- Kết hợp song song giữa 2 hình thức là telesale và sale thị trường (linh hoạt tùy theo yêu cầu của khách hàng).

- Các bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu bài bản về sản phẩm cũng như các kĩ năng nghiệp vụ trong kinh doanh để có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các kỹ năng: giao tiếp, thuyết trình, xử lý tình huống, đàm phán tốt

- Yêu thích kinh doanh, máu lửa, nhiệt huyết, thích ứng nhanh với công nghệ và có định hướng lâu dài trong mảng sales

Yêu cầu ưu tiên:

- Sẵn sàng đi công tác

- Ngoại hình ưa nhìn

- Đã từng có kinh nghiệm kinh doanh

Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thoả thuận theo năng lực và thu nhập theo KPI

- Cung cấp 100% data khách hàng, thử việc không áp doanh số

- Làm việc với lead generation team đầu ngành

- Được trang bị máy tính, phụ cấp điện thoại, công tác phí

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe định kỳ

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin