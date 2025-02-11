Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VIỆT HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận Thủ Đức
- Trung bình 10,000,000 VNĐ đến 50,000,000 VNĐ/tháng (không giới hạn tuỳ theo năng lực).
- Thưởng nhân dịp Lễ, Tết và các chính sách hấp dẫn khác.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia các khóa đào tạo.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và bán sản phẩm xe ô tô Omoda& Jaecoo, quản lý và chăm sóc khách hàng.

- Giới thiệu sản phẩm, giá cả, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi phù hợp.

- Phối hợp với đội ngũ Marketing để thực hiện các chiến lược livestream, quay video phát triển thương hiệu.

- Tư vấn các dịch vụ liên quan (phụ kiện, bảo hiểm, trả góp...).

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng và duy trì mối quan hệ lâu dài.

- Tham gia các khóa đào tạo về quy trình, sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Ô tô,...

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu.

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và thương lượng tốt.

- Sử dụng vi tính văn phòng cơ bản.

-Có bằng B2 hoặc có kỹ năng livestream tốt là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VIỆT HÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VIỆT HÀN

