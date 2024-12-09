Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Alophar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54/31B Phổ Quang, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6 (8h30 - 16h30)

Công việc: tư vấn tuyển sinh khóa học kiến thức chuyên môn cho Dược sĩ

Tuyển sinh tư vấn học viên - Hỗ trợ học viên

Đăng bài viết - content lên các nền tảng mạng xã hội

Xử lý các khiếu nại và phản hồi của học viên

Quản lý - phân loại data học viên

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Được đào tạo, training sau khi làm việc

Cần siêng năng, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi trong công việc

Công việc yêu cầu có máy tính cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Alophar Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn (lương cứng + hoa hồng + thưởng)

Team building, du lịch mỗi năm

Có BHXH khi ký hợp đồng làm việc chính thức

Nghỉ phép, lễ, tết,... theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Alophar

