Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Alophar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Alophar
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 54/31B Phổ Quang, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6 (8h30 - 16h30)
Công việc: tư vấn tuyển sinh khóa học kiến thức chuyên môn cho Dược sĩ
Tuyển sinh tư vấn học viên - Hỗ trợ học viên
Đăng bài viết - content lên các nền tảng mạng xã hội
Xử lý các khiếu nại và phản hồi của học viên
Quản lý - phân loại data học viên
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Được đào tạo, training sau khi làm việc
Cần siêng năng, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi trong công việc
Công việc yêu cầu có máy tính cá nhân
Tại Công Ty Cổ Phần Alophar Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương thưởng hấp dẫn (lương cứng + hoa hồng + thưởng)
Team building, du lịch mỗi năm
Có BHXH khi ký hợp đồng làm việc chính thức
Nghỉ phép, lễ, tết,... theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Alophar
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
