Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tbes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 34 Triệu

Mức lương 11 - 34 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 62/29C Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

-Xuất khẩu thủy sản, nông sản

-Tìm kiếm khách hàng là doanh nghiệp nước ngoài, tư vấn và thuyết phục, đàm phán, ký hợp đồng

- Chăm sóc khách hàng đã và đang làm việc, tạo được sự tin tưởng và duy trì sự hợp tác lâu dài với khách hàng

- Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện đơn hàng dựa trên các nội dung, điều khoản đã ký kết trong hợp đồng;

- Cập nhật và nắm bắt thông tin thị trường, theo đó đề xuất các chính sách bán hàng sao cho phù hợp với biến động thị trường;

- Liên tục thu thập và học hỏi các vấn đề liên quan đến sản phẩm

- Tham gia và trực tiếp thương thảo với khách hàng tại các gian hàng tại hội chợ quốc tế Barcelona, Seoul, Thanh Đảo, Boston….

Yêu Cầu Công Việc

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu, viết email trao đổi thành thạo

-1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales B2B, khả năng đàm phán tốt

- Sáng tạo và đổi mới các cách trong cách tiếp cận khách hàng

- Có kiến thức nền về Microsoft Office 365

- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, có kỹ năng làm việc theo nhóm và tinh thần đồng đội

- Có sức khỏe tốt; sẵn sàng thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước

Tại Công Ty TNHH Tbes Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8 triệu - 12triệu ( thỏa thuận ) + phụ cấp hàng tháng + hoa hồng + thưởng vượt KPI + thưởng chênh lệch

- Tổng thu nhập 15 - 30 triệu ( THU NHẬP ỔN ĐỊNH HÀNG THÁNG )

- T2 – T6: 08h00 – 17h00, T7: 8h00 – 12h00

- Được đi công tác nước ngoài trải nghiệm và học hỏi Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ

- Review lương theo năng lực nhân viên hàng năm – cơ hội thăng tiến rõ ràng

- Hưởng lương tháng 13 + thưởng đặc biệt cho nhân viên xuất sắc

- Thưởng lễ tết, sinh nhật

- Phụ cấp theo quy định công ty: Chi phí công tác: Tiền ăn, tiền ở, xe đưa đón khi đi công tác, vé máy bay...

- BHXH đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước

- Nhân viên được công ty đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tbes

