Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tbes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 34 Triệu

Công Ty TNHH Tbes
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tbes

Mức lương
11 - 34 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 62/29C Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 34 Triệu

-Xuất khẩu thủy sản, nông sản
-Tìm kiếm khách hàng là doanh nghiệp nước ngoài, tư vấn và thuyết phục, đàm phán, ký hợp đồng
- Chăm sóc khách hàng đã và đang làm việc, tạo được sự tin tưởng và duy trì sự hợp tác lâu dài với khách hàng
- Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện đơn hàng dựa trên các nội dung, điều khoản đã ký kết trong hợp đồng;
- Cập nhật và nắm bắt thông tin thị trường, theo đó đề xuất các chính sách bán hàng sao cho phù hợp với biến động thị trường;
- Liên tục thu thập và học hỏi các vấn đề liên quan đến sản phẩm
- Tham gia và trực tiếp thương thảo với khách hàng tại các gian hàng tại hội chợ quốc tế Barcelona, Seoul, Thanh Đảo, Boston….

Với Mức Lương 11 - 34 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu, viết email trao đổi thành thạo
-1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales B2B, khả năng đàm phán tốt
- Sáng tạo và đổi mới các cách trong cách tiếp cận khách hàng
- Có kiến thức nền về Microsoft Office 365
- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, có kỹ năng làm việc theo nhóm và tinh thần đồng đội
- Có sức khỏe tốt; sẵn sàng thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước

Tại Công Ty TNHH Tbes Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8 triệu - 12triệu ( thỏa thuận ) + phụ cấp hàng tháng + hoa hồng + thưởng vượt KPI + thưởng chênh lệch
- Tổng thu nhập 15 - 30 triệu ( THU NHẬP ỔN ĐỊNH HÀNG THÁNG )
- T2 – T6: 08h00 – 17h00, T7: 8h00 – 12h00
- Được đi công tác nước ngoài trải nghiệm và học hỏi Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ
- Review lương theo năng lực nhân viên hàng năm – cơ hội thăng tiến rõ ràng
- Hưởng lương tháng 13 + thưởng đặc biệt cho nhân viên xuất sắc
- Thưởng lễ tết, sinh nhật
- Phụ cấp theo quy định công ty: Chi phí công tác: Tiền ăn, tiền ở, xe đưa đón khi đi công tác, vé máy bay...
- BHXH đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước
- Nhân viên được công ty đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tbes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tbes

Công Ty TNHH Tbes

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, 81 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

