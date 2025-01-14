Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng từ 6.000.000 + phụ cấp + % hoa hồng. (Tổng thu nhập từ 8tr - 15tr/tháng) - Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng + hoa hồng Quyền lợi và cơ hội. - Tăng lương định kỳ 6 tháng/lần dựa trên kết quả làm việc, đảm bảo thu nhập xứng đáng. - Cơ hội thăng tiến vượt trội nhờ vào chiến lược không ngừng mở rộng và phát triển của công ty. - Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái, với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tràn đầy nhiệt huyết. - Nâng cao kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh, Tiế, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử

- Nhận Data từ MKT để chăm sóc, tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, quy trình đặt hàng, các thủ tục thanh toán và vận chuyển

- Thực hiện theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng quá trình sao bán, giải quyết thắc mắc, khiếu nại sau bán

- Phối hợp với các phòng ban khác trong quá trình làm việc

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp đại học, ưu tiên các trường khối ngành kinh tế, luật. Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu, Tiếng Pháp đọc hiểu, giao tiếp cơ bản.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Có khả năng tư vấn, thuyết phục, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM HAIR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 15 triệu VND

Lương cứng: Tới 6 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM HAIR

