Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM HAIR
- Hà Nội: Lương cứng từ 6.000.000 + phụ cấp + % hoa hồng. (Tổng thu nhập từ 8tr
- 15tr/tháng)
- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng + hoa hồng Quyền lợi và cơ hội.
- Tăng lương định kỳ 6 tháng/lần dựa trên kết quả làm việc, đảm bảo thu nhập xứng đáng.
- Cơ hội thăng tiến vượt trội nhờ vào chiến lược không ngừng mở rộng và phát triển của công ty.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái, với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tràn đầy nhiệt huyết.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử
- Nhận Data từ MKT để chăm sóc, tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, quy trình đặt hàng, các thủ tục thanh toán và vận chuyển
- Thực hiện theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng quá trình sao bán, giải quyết thắc mắc, khiếu nại sau bán
- Phối hợp với các phòng ban khác trong quá trình làm việc
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu, Tiếng Pháp đọc hiểu, giao tiếp cơ bản.
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Có khả năng tư vấn, thuyết phục, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề
Tại CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM HAIR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Tới 6 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM HAIR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
