Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà
- Hà Nội: 10.000.000 – 25.000.0000 (tùy theo kinh nghiệm, năng lực làm việc) + Lương Doanh thu. (Thu nhập không giới hạn)
- Phụ cấp cơm trưa 100%
- Phụ cấp xăng xe
- điện thoại nếu có phát sinh trong quá trình làm việc.
- Hỗ trợ data khách hàng đang cần mua sản phẩm của công ty, khách hàng đã có đơn hàng tại công ty, khách hàng đã từng phát sinh đơn hàng tại công ty.
- Xét tăng lương theo năng lực và mức độ cống hiến dựa trên kết quả kinh doanh hàng năm.
- Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chăm sóc khách hàng có sẵn, tìm kiếm và khai thác thêm khách hàng mới liên quan đến các ngành nghề như: Nhà máy sản xuất điện, điện tử, ô tô, xe máy , tiêu dùng , hóa chất , dược phẩm...các khách hàng có nhu cầu sử dụng các máy móc, dây truyền tự động hóa trong sản xuất.
- Tư vấn giải pháp cho Khách hàng: Các sản phẩm Robot, AGV, VISION, Barcode ID, WMS, Hệ thống quản lý tài sản , kho bãi tự động...
- Thiết lập và giữ mỗi quan hệ với các cơ sở, điểm phân phối sản phẩm và giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu lại từ khách hàng.
- Theo dõi yêu cầu ,hoàn thiện hợp đồng và theo dõi việc triển khai hợp đồng với Khách hàng
- Phối hơp với phòng ban trong Công ty để làm giải pháp, theo dõi hoạt động triển khai hợp đồng.
- Thực hiện công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
Kỹ năng tìm kiếm, xây dựng quan hệ tốt với khách hàng;
Phân tích, nghiên cứu thị trường;
Kỹ năng làm việc nhóm; làm việc độc lập;
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Khả năng tư duy sáng tạo, quyết đoán;
Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 25 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
