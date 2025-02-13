Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng + % hoa hồng theo năng lực + Thưởng thi đua theo Tuần/ Tháng/ Quý. Thu nhập cạnh tranh từ 15 - 30 Triệu, không giới hạn theo năng lực ứng viên. - Chính sách phúc lợi đầy đủ về sức khỏe và chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động Việt Nam - Lương Tháng 13, Thưởng hiệu suất công việc, Lễ, Tết, ..... - Ứng viên phỏng vấn đạt – nhận làm ngay - Được đào tạo bài bản về kiến thức tài chính và kỹ năng giao tiếp, bán hàng để phục vụ cho công việc - Lộ trình thăng tiến rõ ràng - Được cung cấp trang t, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng công ty.

+ Tư vấn khách hàng về sản phẩm Thang Máy.

+ Tư vấn xây dựng hố thang máy cho khách hàng.

+ Tự chủ động đi ký hợp đồng với khách hàng.

+ Thiết lập và duy trì những mối quan hệ kinh doanh mới, hiện hữu và tiềm năng.

+ Sẵn sàng làm các công việc được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các ngành thương mại, kỹ thuật, kinh doanh.

+ Nam, Nữ: độ tuổi từ 22 đến 35

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH

