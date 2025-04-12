Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RUBIO MONOCOAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH RUBIO MONOCOAT VIỆT NAM
- Hà Nội: Khu công nghiệp Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dầu lau gỗ Rubio Monocoat dùng cho nội thất, ngoại thất của công ty đến với khách hàng
Chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng mới tại khu vực được giao
Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đại lý, nhà phân phối trên địa bàn được giao
Thực hiện các thủ tục báo giá, ký kết hợp đồng với khách hàng
Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược
Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án …
Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH RUBIO MONOCOAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng nóng: Áp dụng cho nhân viên xuất sắc vượt chỉ tiêu
Được ký hợp đồng và được hưởng các chế độ bảo hiểm theo pháp luật lao động;
Phụ cấp ăn trưa, thâm niên, đi lại, du lịch và tham gia các hoạt động … và thưởng sản lượng, doanh thu… theo quy định của Công ty;
Được tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và tạo điều kiện để phát triển và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RUBIO MONOCOAT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
