Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RUBIO MONOCOAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dầu lau gỗ Rubio Monocoat dùng cho nội thất, ngoại thất của công ty đến với khách hàng

Chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng mới tại khu vực được giao

Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đại lý, nhà phân phối trên địa bàn được giao

Thực hiện các thủ tục báo giá, ký kết hợp đồng với khách hàng

Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược

Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án …

Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH RUBIO MONOCOAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 8 – 12 triệu + Hoa hồng, trung bình thu nhập từ 15 – 30 triệu

Thưởng nóng: Áp dụng cho nhân viên xuất sắc vượt chỉ tiêu

Được ký hợp đồng và được hưởng các chế độ bảo hiểm theo pháp luật lao động;

Phụ cấp ăn trưa, thâm niên, đi lại, du lịch và tham gia các hoạt động … và thưởng sản lượng, doanh thu… theo quy định của Công ty;

Được tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và tạo điều kiện để phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RUBIO MONOCOAT VIỆT NAM

