Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hóa Chất Oxy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 22 Triệu

Mức lương 12 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Ho Chi Minh City - Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 22 Triệu

• Liên hệ làm việc với đối tác trong nước ngành hàng bạn phụ trách.

• Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng đối tác cho cty.

• Quản lý dữ liệu khách hàng mình được giao.

• Tham gia, đồng hành các chương trình phát triển sản phẩm của khách.

• Theo dõi các dự án kinh doanh tiềm năng

• Nhận đơn hàng, quản lý chu trình bán hàng cho khách (không phụ trách việc giao nhận).

• Lên kế hoạch liên lạc, thăm viếng khách hàng.

• Nghên cứu, chỉnh lý, bổ sung, up bài lên web, quản lý các tài liệu kỹ thuật của team.

Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kiến thức, kinh nghiệm ngành liên quan, đã làm sales.

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, liên quan ngành hóa chất, polyme là lợi thế

• Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt. Viết chữ dễ đọc.

• Có đạo đức của người đi làm việc.

• Có ý chí làm việc độc lập, tự tổ chức công việc cho mình

• Sử dụng tiếng Anh thành thạo là một lợi thế

