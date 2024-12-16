Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THỰC PHẨM HUTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 114/19 VƯỜN LÀI, AN PHÚ ĐÔNG, QUẬN 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Nhân Viên Kinh Doanh – Bao bì vô trùng, máy móc và thiết bị ngành sản xuất Thực phẩm và Dược phẩm

Mục tiêu công việc:

Tìm kiếm khách hàng giới thiệu sản phẩm của công ty.

Nhiệm vụ:

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Tư vấn khách hàng qua việc cung cấp thông tin về sản phẩm bằng cách gọi điện, gửi mail hoặc hẹn gặp trực tiếp.

Giúp khách hàng chọn lựa qua việc củng cố sự tin tưởng của họ, gợi ý và đưa ý kiến.

Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan;

Năm sinh từ 1995-1999

Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí nhân viên kinh doanh;

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;

Thành thạo kỹ năng giao tiếp, bán hàng;

Khả năng chịu áp lực, làm việc nhóm. Khả năng tự thúc đẩy, tự hoạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu;

Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý, phản hồi;

Có định hướng gắn bó và phát triển lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THỰC PHẨM HUTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lương cơ bản + hoa hồng + thưởng năng suất ( hoa hồng linh động từ 2 - 3%, giá trị đơn hàng trung bình từ 100.000.000 vnđ )

Tổng thu nhập: từ 8 triệu - 20 triệu (tùy theo năng lực từng ứng viên khi phỏng vấn sẽ trao đổi kỹ hơn)

Phụ cấp điện thoại, xăng xe

THÔNG TIN KHÁC

Thử việc: Thử việc 2 tháng

Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8.00 AM - 17.00 PM) Từ thứ 2 đến Thứ 6 ( thứ 7 làm từ 8.00AM - 12.30AM)

Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo để phát triển nghề nghiệp và bản thân

Đồng nghiệp: Hòa đồng thân thiện

Ngày nghỉ: Nghỉ phép năm 12 ngày, ngày Lễ, Tết... theo luật LĐ

Phúc lợi:

Lương cơ bản (thỏa thuận) + thưởng theo doanh số

Tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ

Tham gia BH sức khỏe 24/7

Thưởng lương tháng 13 + thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THỰC PHẨM HUTECH

