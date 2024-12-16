Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THỰC PHẨM HUTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THỰC PHẨM HUTECH
- Hồ Chí Minh: 114/19 VƯỜN LÀI, AN PHÚ ĐÔNG, QUẬN 12, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhân Viên Kinh Doanh – Bao bì vô trùng, máy móc và thiết bị ngành sản xuất Thực phẩm và Dược phẩm
Mục tiêu công việc:
Tìm kiếm khách hàng giới thiệu sản phẩm của công ty.
Nhiệm vụ:
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Tư vấn khách hàng qua việc cung cấp thông tin về sản phẩm bằng cách gọi điện, gửi mail hoặc hẹn gặp trực tiếp.
Giúp khách hàng chọn lựa qua việc củng cố sự tin tưởng của họ, gợi ý và đưa ý kiến.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năm sinh từ 1995-1999
Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí nhân viên kinh doanh;
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;
Thành thạo kỹ năng giao tiếp, bán hàng;
Khả năng chịu áp lực, làm việc nhóm. Khả năng tự thúc đẩy, tự hoạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu;
Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý, phản hồi;
Có định hướng gắn bó và phát triển lâu dài.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THỰC PHẨM HUTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: từ 8 triệu - 20 triệu (tùy theo năng lực từng ứng viên khi phỏng vấn sẽ trao đổi kỹ hơn)
Phụ cấp điện thoại, xăng xe
THÔNG TIN KHÁC
Thử việc: Thử việc 2 tháng
Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8.00 AM - 17.00 PM) Từ thứ 2 đến Thứ 6 ( thứ 7 làm từ 8.00AM - 12.30AM)
Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo để phát triển nghề nghiệp và bản thân
Đồng nghiệp: Hòa đồng thân thiện
Ngày nghỉ: Nghỉ phép năm 12 ngày, ngày Lễ, Tết... theo luật LĐ
Phúc lợi:
Lương cơ bản (thỏa thuận) + thưởng theo doanh số
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ
Tham gia BH sức khỏe 24/7
Thưởng lương tháng 13 + thưởng cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THỰC PHẨM HUTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI