Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Takane Electronis (Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Takane Electronis (Việt Nam)
Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng: PO, Báo giá, Chất lượng sản phẩm, Khiếu nại…
- Phân tích xử lý thông tin và truyền đạt lại cho các bộ phận liên quan
- Chăm sóc khách hàng: Hỏi thăm hình hình sản xuất
- Làm báo giá gửi khách hàng
- Chuẩn bị dữ liệu xuất hàng
- Theo chỉ thị của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ : Cao đẳng, đại học trở lên
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vị trí tương đương.
- Tiếng Nhật thành thạo
- Ngoại hình: Khá.
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
- Mức lương: 12- 13 triệu VND/ tháng.
- Thưởng tháng lương thứ 13.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến.
Tại Công Ty TNHH Takane Electronis (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
