Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Takane Electronis (Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng: PO, Báo giá, Chất lượng sản phẩm, Khiếu nại…

- Phân tích xử lý thông tin và truyền đạt lại cho các bộ phận liên quan

- Chăm sóc khách hàng: Hỏi thăm hình hình sản xuất

- Làm báo giá gửi khách hàng

- Chuẩn bị dữ liệu xuất hàng

- Theo chỉ thị của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ : Cao đẳng, đại học trở lên

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vị trí tương đương.

- Tiếng Nhật thành thạo

- Ngoại hình: Khá.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

- Mức lương: 12- 13 triệu VND/ tháng.

- Thưởng tháng lương thứ 13.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Tại Công Ty TNHH Takane Electronis (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Takane Electronis (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin