Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Lương cơ bản + LHS + Thưởng doanh số (Thu nhập lên tới 30 triệu/tháng) - Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp. - Đãi ngộ bữa ăn trưa - Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD - BNN theo quy định của pháp luật - Thưởng tháng lương thứ 13 - Tặng quà sinh nhật - Được xét duyệt năng lực để tăng lương định kỳ hàng năm., Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tiếp nhận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, quản lý danh sách khách hàng tiềm năng.

Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng thành thạo.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 7 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG

