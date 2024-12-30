Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Viet Fiber làm việc tại Long An thu nhập 13 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Viet Fiber
Mức lương
13 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- NX E5, ĐƯỜNG D1, KCN LONG HẬU, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN, Huyện Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 22 Triệu
Với Mức Lương 13 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Viet Fiber Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Working in a dynamic environment
Chăm sóc sức khoẻ
Flexible working time according to the assigned markets
Đào tạo
Competitive income according to capacity. High commission
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Viet Fiber
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
