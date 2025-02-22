Tuyển Nhân viên kinh doanh HR Vietnam’s ESS Client làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tư vấn / đảm bảo sản phẩm khi đưa ra thị trường phải đạt tiêu chuẩn mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm nội y;

Nghiên cứu, phân tích thị trường, nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm, phân tích các xu hướng phát triển sản phẩm nội y;

Tư vấn và phối hợp với hệ thống cửa hàng nhằm đảm bảo sản phẩm được phát triển và quản lý một cách hiệu quả;

Tư vấn, quản lý, nghiên cứu phát triển sản phẩm các chiến lược tiếp thị sản phẩm nội y, đồng thời đẩy mạnh kế hoạch phát triển kinh doanh sản phẩm nội y

Tiếp nhận những yêu cầu, ý kiến, và tư vấn, hỗ trợ giải đáp và giải quyết các vấn đề phát sinh

Theo dõi và đánh giá hiệu suất của các hoạt động kinh doanh, báo cáo lên Ban Giám đốc về tình hình kết quả tư vấn phát triển sản phẩm nội y

Trao đổi cụ thể trong lúc phỏng vấn

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên gia tư vấn quản lý phát triển sản phẩm nội y tại các tập đoàn/công ty ttrong nước và ngoài nước

Chịu được áp lực cao khi phải làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,

Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo, nhạy bén, biết cách truyền tải thông điệp,

Hiểu biết và có kiến thức tốt về các sản phẩm nội y.

Ngành nghề: Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế, Bán hàng / Kinh doanh, Dệt may / Da giày / Thời trang

Kinh nghiệm: 4 Năm

Cấp bậc: Quản lý

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh