Tuyển Nhân viên kinh doanh HR Vietnam’s ESS Client làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HR Vietnam’s ESS Client
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tư vấn / đảm bảo sản phẩm khi đưa ra thị trường phải đạt tiêu chuẩn mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm nội y;
Nghiên cứu, phân tích thị trường, nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm, phân tích các xu hướng phát triển sản phẩm nội y;
Tư vấn và phối hợp với hệ thống cửa hàng nhằm đảm bảo sản phẩm được phát triển và quản lý một cách hiệu quả;
Tư vấn, quản lý, nghiên cứu phát triển sản phẩm các chiến lược tiếp thị sản phẩm nội y, đồng thời đẩy mạnh kế hoạch phát triển kinh doanh sản phẩm nội y
Tiếp nhận những yêu cầu, ý kiến, và tư vấn, hỗ trợ giải đáp và giải quyết các vấn đề phát sinh
Theo dõi và đánh giá hiệu suất của các hoạt động kinh doanh, báo cáo lên Ban Giám đốc về tình hình kết quả tư vấn phát triển sản phẩm nội y
Trao đổi cụ thể trong lúc phỏng vấn
Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên gia tư vấn quản lý phát triển sản phẩm nội y tại các tập đoàn/công ty ttrong nước và ngoài nước
Chịu được áp lực cao khi phải làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,
Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo, nhạy bén, biết cách truyền tải thông điệp,
Hiểu biết và có kiến thức tốt về các sản phẩm nội y.
Ngành nghề: Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế, Bán hàng / Kinh doanh, Dệt may / Da giày / Thời trang
Kinh nghiệm: 4 Năm
Cấp bậc: Quản lý
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại HR Vietnam’s ESS Client Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HR Vietnam’s ESS Client
