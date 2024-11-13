Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6 số 42 Hàm Nghi, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tiếp nhận data khách hàng từ Trưởng phòng (Không phải tìm kiếm khách hàng)
Liên hệ và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm phần mềm giáo dục tiếng anh của Công ty.
Hướng dẫn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty.
Quản lý thông tin khách hàng và phát triển quan hệ với khách hàng tiềm năng.
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm ở các vị trí sale, telesale, tư vấn chốt đơn, chăm sóc khách hàng,... là một lợi thế.
Không yêu cầu trình độ tiếng anh.
Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lí các vấn đề phát sinh và giải quyết những phàn nàn tiêu cực.
Khả năng học hỏi, làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Yêu thích ngành giáo dục, đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale giáo dục là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thử việc khởi điểm 7 triệu/tháng + hoa hồng + thưởng nóng.
Thu nhập hấp dẫn TB 15-30 triệu/tháng: Lương cứng chính thức 7 – 10 triệu/tháng + doanh số (4-8%), thưởng nóng và các chế độ hấp dẫn khác.
Đánh giá review lương cứng 1 tháng/lần, hưởng 100% hoa hồng ngay từ thời gian thử việc.
Được đào tạo chuyên sâu theo lộ trình bài bản về nghề sale và đi tìm “điểm chạm” khách hàng, đào tạo phát triển kĩ năng mềm.
Cơ hội lên Trưởng nhóm sau 3 tháng, hỗ trợ phụ cấp chức danh 1 triệu/tháng.
Được phụ cấp 100% trang thiết bị phục vụ công việc: máy tính, điện thoại, sim thẻ trong quá trình làm việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, lương thưởng tháng thứ 13, thưởng lễ 30/4, 2/9, review lương định kì...)
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp, cơ hội thăng tiến cao, cơ hội để trau dồi và nâng cao khả năng tiếng anh.
Cơ hội giao lưu, học tập với các đơn vị truyền thông báo chí, đài truyền hình, các đối tác lớn trong lĩnh vực giáo dục.
Cơ hội giao lưu, học tập với các đơn vị truyền thông báo chí, đài truyền hình, các đối tác lớn trong lĩnh vực giáo dục.
Cơ hội làm việc tại đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tiếng anh thế hệ mới áp dụng công nghệ hiện đại với 3 sản phẩm chủ lực Alokiddy, Alowings, English4u cùng 5 triệu + người dùng toàn quốc, đơn vị đầu tiên và duy nhất hợp tác cùng VTV7 làm nên gameshow tiếng anh cho học sinh tiểu học AloEnglish.
Cơ hội sử dụng sản phẩm trọn đời của Alokiddy, Alowings, English4u ngay khi làm việc tại KSC.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Số 40 Hàm Nghi, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

