Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIRUN VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 17 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIRUN VIỆT NAM
Mức lương
17 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 23 Triệu
Kết nối và tìm kiếm các khách hàng là doanh nghiệp, chủ đầu đầu tư, tham gia thầu công trình
Hoàn thành thủ tục hồ sơ, thường xuyên chạy công trình
Năm bắt theo dỗi tiến độ thi công
Tham gia các cuộc họp
Với Mức Lương 17 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học
Siêng năng,chịu khó, nhạy bén trong công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm sale công trình
Làm các ngành nghề liên quan tới xây dựng
Biết tiếng Anh hoặc Trung
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIRUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Được đóng BHXH đầy đủ theo quy đinh Bộ luật lao động, phép năm.
Thưởng theo doanh thu + phụ cấp ăn trưa , xăng xe
Thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIRUN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
