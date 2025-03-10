Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIRUN VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 17 - 23 Triệu

Mức lương 17 - 23 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 23 Triệu

Kết nối và tìm kiếm các khách hàng là doanh nghiệp, chủ đầu đầu tư, tham gia thầu công trình

Hoàn thành thủ tục hồ sơ, thường xuyên chạy công trình

Năm bắt theo dỗi tiến độ thi công

Tham gia các cuộc họp

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học

Siêng năng,chịu khó, nhạy bén trong công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm sale công trình

Làm các ngành nghề liên quan tới xây dựng

Biết tiếng Anh hoặc Trung

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIRUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Được đóng BHXH đầy đủ theo quy đinh Bộ luật lao động, phép năm.

Thưởng theo doanh thu + phụ cấp ăn trưa , xăng xe

Thưởng tháng 13

