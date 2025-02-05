Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ESYMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ESYMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ESYMED
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH ESYMED

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: T2 đến sáng Thứ 7, giờ hành chính Công ty có quy trình làm việc rõ ràng, cụ thể. Thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13, Thưởng doanh số năm, KPI... Đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, ... Du lịch hàng năm, liên hoan công ty Được hỗ trợ kinh phí học tập và nâng cao trình độ bản thân Được tham gia các chương trình đào tạo và hoạt động ngoại khóa của công ty. Môi trường làm việc trẻ, năng động, thỏa sức sáng tạo, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

ESYMED – CHÚNG TÔI ĐANG TÌM KIẾM NHỮNG CHIẾN BINH KINH DOANH ĐẦY THAM VỌNG!
ESYMED không chỉ là một công ty, mà là một tập thể trẻ trung, giàu nhiệt huyết, đang trên hành trình tăng trưởng mạnh mẽ và mở rộng quy mô trên thị trường. Với sứ mệnh đưa các giải pháp công nghệ tiên tiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế đến gần hơn với khách hàng, chúng tôi đang tìm kiếm những Nhân viên Kinh doanh bản lĩnh, dám đương đầu với thử thách và khao khát bứt phá doanh số.
Nhân viên Kinh doanh bản lĩnh, dám đương đầu với thử thách và khao khát bứt phá doanh số
Bạn có máu chinh phục? Bạn muốn thu nhập không giới hạn? Đây chính là bệ phóng để bạn thể hiện năng lực, mở rộng mối quan hệ và tạo dựng sự nghiệp vững chắc trong một môi trường năng động, hỗ trợ hết mình!
Gia nhập ESYMED ngay hôm nay – Cùng nhau vươn xa và bứt phá!
Tuyển nhân viên kinh doanh cho lĩnh vực bệnh viện
Công việc cụ thể
Tìm kiếm , tư vấn và mở rộng mạng lưới khách hàng là các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế và các cơ sở chăm sóc sức khỏe...
Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm, giải pháp của công ty tới khách hàng tiềm năng
Chăm sóc sau bán hàng, đảm bảo phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.
Đạt được chỉ tiêu kinh doanh và báo cáo kết quả định kỳ.
Phối hợp với các phòng ban khác đảm bảo KPI của công ty đề ra

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có tối thiểu 1 năm KINH NGHIỆM làm sale ( ưu tiên lĩnh vực y tế, dược phẩm, B2B...)
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng
Nhiệt tình, chịu khó học hỏi
Chủ động, nhiệt tình trong công việc để đạt mục tiêu KPI
Tinh thần cầu tiến, có khả năng chịu áp lực và quyết tâm cao trong công việc
Sẵn sàng đi tỉnh.
Chấp nhận đào tạo ứng viên chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực công ty đang hoạt động
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm trong các ngành liên quan

Tại CÔNG TY TNHH ESYMED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESYMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ESYMED

CÔNG TY TNHH ESYMED

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà ESYMED , No08 – LK29 khu dịch vụ Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

