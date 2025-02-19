Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 46 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Công việc làm tại văn phòng , được trang thiết bị đầy đủ và gọi khách hàng theo data có sẵn.

- Giới thiệu, tư vấn gói vay tiền mặt đến nhóm khách hàng có nhu cầu.

- Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ vay.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Ưu tiên sale có kinh nghiệm sale, có kinh nghiệm Telesale Tài chính

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : 6.370.000 ký hợp đồng chính thức khi nhận việc

- Hoa hồng chi trả 100% theo doanh số giải ngân

- Thu nhập sale :18tr-30tr tuỳ theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

