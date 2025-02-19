Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 46 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
- Công việc làm tại văn phòng , được trang thiết bị đầy đủ và gọi khách hàng theo data có sẵn.
- Giới thiệu, tư vấn gói vay tiền mặt đến nhóm khách hàng có nhu cầu.
- Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ vay.
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Ưu tiên sale có kinh nghiệm sale, có kinh nghiệm Telesale Tài chính
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản : 6.370.000 ký hợp đồng chính thức khi nhận việc
- Hoa hồng chi trả 100% theo doanh số giải ngân
- Thu nhập sale :18tr-30tr tuỳ theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
