Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 46 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Công việc làm tại văn phòng , được trang thiết bị đầy đủ và gọi khách hàng theo data có sẵn.
- Giới thiệu, tư vấn gói vay tiền mặt đến nhóm khách hàng có nhu cầu.
- Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ vay.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Ưu tiên sale có kinh nghiệm sale, có kinh nghiệm Telesale Tài chính

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : 6.370.000 ký hợp đồng chính thức khi nhận việc
- Hoa hồng chi trả 100% theo doanh số giải ngân
- Thu nhập sale :18tr-30tr tuỳ theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

