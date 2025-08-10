Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BULSAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 37 Triệu

Mức lương 18 - 37 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 347 Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 37 Triệu

– Tư vấn & chăm sóc khách hàng B2B (Có sẵn Data)

– Báo giá, xử lý đơn hàng, theo dõi giao hàng, thu hồi công nợ

– Tìm kiếm khách hàng mới qua các nền tảng MXH, kênh PP

– Giao tiếp chính qua Zalo, Email

Với Mức Lương 18 - 37 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành QTKD, TMĐT, KDQT, và có liên quan..

– Tuổi từ 22 - 27

– Sử dụng thành thạo mạng xã hội & tin học văn phòng

– Chủ động, cầu tiến, giao tiếp tốt

– Đi công tác được khi cần

Tại CÔNG TY TNHH BULSAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập = Lương cứng + Hoa hồng theo doanh số rõ ràng

– Thưởng thâm niên, phụ cấp

– Được đào tạo kỹ năng & kiến thức sản phẩm

– Tiếp xúc được với khách hàng là các chủ Shop, chủ doanh nghiệp

– Môi trường chuyên nghiệp, tính cạnh tranh cao

– Đóng BHXH, thưởng lễ tết, du lịch theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BULSAN GROUP

