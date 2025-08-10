Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BULSAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 37 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BULSAN GROUP
Mức lương
18 - 37 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 347 Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 37 Triệu
– Tư vấn & chăm sóc khách hàng B2B (Có sẵn Data)
– Báo giá, xử lý đơn hàng, theo dõi giao hàng, thu hồi công nợ
– Tìm kiếm khách hàng mới qua các nền tảng MXH, kênh PP
– Giao tiếp chính qua Zalo, Email
Với Mức Lương 18 - 37 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành QTKD, TMĐT, KDQT, và có liên quan..
– Tuổi từ 22 - 27
– Sử dụng thành thạo mạng xã hội & tin học văn phòng
– Chủ động, cầu tiến, giao tiếp tốt
– Đi công tác được khi cần
– Tuổi từ 22 - 27
– Sử dụng thành thạo mạng xã hội & tin học văn phòng
– Chủ động, cầu tiến, giao tiếp tốt
– Đi công tác được khi cần
Tại CÔNG TY TNHH BULSAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
– Thu nhập = Lương cứng + Hoa hồng theo doanh số rõ ràng
– Thưởng thâm niên, phụ cấp
– Được đào tạo kỹ năng & kiến thức sản phẩm
– Tiếp xúc được với khách hàng là các chủ Shop, chủ doanh nghiệp
– Môi trường chuyên nghiệp, tính cạnh tranh cao
– Đóng BHXH, thưởng lễ tết, du lịch theo quy định
– Thưởng thâm niên, phụ cấp
– Được đào tạo kỹ năng & kiến thức sản phẩm
– Tiếp xúc được với khách hàng là các chủ Shop, chủ doanh nghiệp
– Môi trường chuyên nghiệp, tính cạnh tranh cao
– Đóng BHXH, thưởng lễ tết, du lịch theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BULSAN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI