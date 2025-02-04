Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Ba Thanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Được đào tạo về công việc, sản phẩm công ty - Môi trường thân thiện, đồng nghiệp hoà đồng, phát huy tốt tính sáng tạo trong công việc của nhân viên - Cấp phát đồng phục miễn phí. - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN (công ty đóng luôn tỷ lệ 10.5% mà NLĐ phải đóng, không trừ vào lương) - Phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định công ty - Xét tăng lương theo năng lực, cơ hội thăng tiến cao - Chế độ thưởng hấp dẫn, các dịp lễ, tết, sinh nhật, 8/3, 20/10... - Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc theo kết, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Kinh doanh các sản phẩm ván gỗ công nghiệp:Ván MDF,HDF,HMR,Okal,MFC Melamine...... chuyên dùng cho trang trí nội thất

- Bán hàng trực tiếp tại văn phòng, chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh online, fanpage...

- Theo dõi đơn hàng và báo giá cho khách hàng, lên đơn hàng trên phần mềm Amis

- Theo dõi ký hợp đồng và theo dõi công nợ khách hàng.

+ Thời gian làm việc giờ hành chính: 7h30-17h từ thứ 2 đến thứ 7

+ Nơi phỏng vấn và làm việc:

Ứng viên ứng tuyển ở chi nhánh nào sẽ phỏng vấn và làm việc tại chi nhánh đó.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh...ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc cùng ngành

- Khả năng giao tiếp tốt

- Có tinh thần cầu tiến

- Ngoại hình ưa nhìn

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Ba Thanh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: Trên 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Ba Thanh

