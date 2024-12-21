Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 5, 19 - 19/2A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch nhân sự và làm việc cho team.

Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên, khách hàng.

Chịu trách nhiệm về doanh số của các thành viên trong nhóm theo tuần, tháng, quý, năm.

Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới.

Báo cáo kết quả hoạt động của team định kỳ lên Giám Đốc.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng và có ý nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sàn thương mại điện tử

Ứng viên ứng tuyển quản lý đã có kinh nghiệm dẫn dắt đội, nhóm kinh doanh.

Có kinh nghiệm đi thị trường, kinh doanh, tiếp thị sản phẩm

Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích làm việc với khách hàng

Ưu tiên tối thiếu đã có sẵn nguồn nhân viên/đội nhóm Sales 3 người.

Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp + KPI + hoa hồng cao

Đãi ngộ cấp quản lý

Thưởng lễ tết, thưởng theo thành tích nổi bật cá nhận.

Chế độ bảo hiểm theo quy định.

Team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin