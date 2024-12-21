Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 37/17 Bến Lội, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Tư vấn chăm sóc khách hàng để chốt đơn (DV Thiết Kế Lắp Đặt Khu Vui Chơi)

• Đăng bài về sản phẩm trên Page, tick tok, Zalo để duy trì thương hiệu khi bán hàng.

• Báo cáo tình hình Data lượng khách hàng đang theo đuổi để đề xuất phương án chinh phục khách hàng.

• Data khách hàng từ công ty đưa và kết hợp Data trên các nên tảng mạng xã hội, web,..mà công ty giao.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp nhanh nhẹn, hoạt bát vui vẻ.

Biết căn bản chỉnh sửa hình ảnh, edit video ngắn ( phần này có thể chưa biết thì vào sẽ được tranning)

Biết sử dụng máy tính, tin học văn phòng cơ bản.

Ăn trưa nghỉ trưa tại công ty.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 - 10tr. ( + Hoa hồng trên đơn hàng 3% giá trị hợp đồng ).

Thu nhập trung bình từ 10 triệu đến hơn 50 triệu.

Đóng bảo hiểm sau quá trình công tác

Môi trường làm việc thoải mái,ă n trưa nghỉ trưa tại công ty.

Thưởng lễ, tết lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt

